Pse duhet të bëni kontakte të shpeshta me sy me fëmijën tuaj

Sipas të dhënave të reja, të rriturit që bëjnë kontakt me sy me një foshnjë sinkronizojnë trurin e tyre me njëri-tjetrin

Me ndërveprimin e hershëm midis një prindi dhe një fëmije vjen një zjarr me shkëmbime emocionale dhe të sjelljes që prindërit besojnë është përvoja më e ndriçuar dhe freskuese e të gjithëve. Ndërveprimi mund të rezultojë në rritjen e shkallës së zemrës dhe vështirësitë e intensifikuara dhe ajo që shumica e njerëzve humbin sepse është e padukshme është sinkronizimi i aktivitetit të trurit! Hulumtimet tregojnë se ndezja në syrin e foshnjës suaj ndihmon inicimin e valëve të forta të trurit të asaj që më vonë është e shtangur nga truri i fëmijës si njohuri dhe manierizëm, transmeton lajmi.net.

“Trurit e trurit pasqyrojnë aktivitetin e grupit të miliona neuroneve dhe janë të përfshirë në transferimin e informacionit midis rajoneve të trurit”, siç raportohen nga studiuesit në Universitetin e Kembrixhit. Studimet kanë përshkruar se kur dy të rriturit angazhohen me njëri-tjetrin – përmes bisedave – komunikimi është më efektiv kur valët e trurit janë duke sinkronizuar.

Hulumtuesit në laboratorin Baby-LINC në Universitetin e Kembrixhit kryen një studim për të shqyrtuar nëse deklarata e mësipërme do të ishte e vërtetë kur erdhi në komunikim me foshnjat. Ata studiuan për të gjetur nëse foshnjat mund të sinkronizonin valët e tyre të trurit me të rriturit dhe se si mund të ndikonte ndikimi i syve në të njëjtën mënyrë. Rezultatet e studimit u botuan në Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Studimi u krye duke analizuar modelet e trurit të dy grupeve të foshnjave-17 në fillim dhe 19 më vonë duke përdorur elektroencefalografi (EEG) për të matur modelet e aktivitetit elektrik të trurit nëpërmjet elektrodave në një kapak të kafkës që ata bënë foshnjat veshin. Më pas, ata krahasuan aktivitetin e trurit të të miturve me të rriturit, kur ky i fundit këndoi përrallë tek foshnjat.

“Në të parën nga dy eksperimentet, foshnja shikonte një video të një të rrituri ndërsa këndonte rime të fëmijëve. Së pari, të rriturit, modelet e të cilëve ishin tashmë të regjistruara, po shihnin drejtpërdrejtë tek foshnja, pastaj e kthente kokën për të shmangur ndërsa ajo ende këndonte vjershme për fëmijë. Së fundi, ajo u kthye kokën larg, por sytë e saj dukeshin drejtpërdrejt mbrapa tek foshnja “siç dëshmohet nga Universiteti i Kembrixhit.

Studiuesit nuk ishin të befasuar kur zbuluan se kur shikimi i të rriturve u takua me foshnjën, valët e trurit të foshnjave ishin shumë më të sinkronizuara me të rriturit. “Interesante, efekti më i madh sinkronizimi ndodhi kur koka e të rriturve u largua, por sytë e saj ende dukeshin drejtpërdrejtë tek foshnja.”

Megjithatë, në eksperimentin e dytë, video u zëvendësua nga një i rritur i vërtetë në këmbë në person me foshnjën. I rrituri u bë ose të shikojë drejtpërdrejtë tek fëmija ose me vështrimin e shmangur, ndërsa këndonte rimat e foshnjave tek fëmija. Valët e trurit u monitoruan më pas për të studiuar nëse modelet e trurit të valëve po “ndikoheshin nga foshnjat si dhe në anën tjetër.”

Në këtë rast, me kontakt të ndërsjellë, të dy foshnjat dhe të rriturit u sinkronizuan më shumë me aktivitetin e trurit të njëri-tjetrit. Ata gjetën foshnjat në kërkim të shikimit të të rriturve kur të rriturit shikonin me vëmendje ndërsa këndonin rimat e çerdheve. Studiuesit në Universitetin zbuluan se “sinkronizimi i trurit nuk është vetëm për shkak të shikimit të një fytyre ose gjetjes së diçkaje interesante, por për ndarjen e një synimi për të komunikuar”.

Për të qëndruar më thellë në studim, hulumtuesit synonin të matnin qëllimin e foshnjës për të komunikuar duke matur sa “vocalizations” foshnjat e bënë të rritur. Ata ishin të kënaqur që zbuluan se foshnjat bënin një përpjekje më të madhe për të komunikuar dhe bënë një numër të konsiderueshëm më të lartë të tingujve kur të rriturit bënin kontakt të drejtpërdrejtë me sy dhe numri më i madh i vokalizimit në kthim nënkuptonte sincroninë më të lartë të trurit me të rriturit.

Dr. Victoria Leong, autore kryesore në studim, tha: “Kur të rriturit dhe foshnjat po shohin njëri-tjetrin, ata po sinjalizojnë gatishmërinë dhe qëllimin e tyre për të komunikuar me njëri-tjetrin. Ne kemi gjetur se truri i rritur dhe i mitur i përgjigjen një sinjali të vështrimit duke u bërë më në sync me partnerin e tyre.Ky mekanizëm mund të përgatisë prindërit dhe foshnjat për të komunikuar, duke sinkronizuar kur duhet të flasin dhe kur të dëgjojnë, gjë që do ta bënte mësimin edhe më efektiv “.

Dr Sam Wass, autori i fundit i studimit, përfundoi duke thënë: “Ne nuk e dimë se çfarë është, megjithatë, që shkakton këtë aktivitet të trurit sinkron, sigurisht që nuk pretendojmë të kemi zbuluar telepatinë! duke shikuar nëse foshnjat mund të sinkronizojnë trurin e tyre me dikë tjetër, ashtu si të rriturit munden dhe ne gjithashtu po përpiqemi të kuptojmë se çfarë i jep lindjes sinkronizimit.

“Gjetjet tona sugjeruan se syri dhe vokalizimet mund të luajnë një rol në një farë mënyre. Por sinkronizimi i trurit që ne po vëzhgonim ishte në kohë të tilla të shkallës së lartë – prej tre deri në nëntë luhatje në sekondë – që ne ende duhet të kuptojmë se sa saktësisht syri shikimi dhe vocalizations krijojnë atë.”

Kështu që herën tjetër që vendosni të këndoni me foshnjën tuaj, ose lexoni ato një histori të gjumit ose madje flisni me ta në tryezën e darkës, sigurohuni që të merrni dhimbjen e përqëndrimit, të shikoni në syrin e tyre, të jeni të ndërgjegjshëm dhe t’u jepni atyre të gjithë vëmendjen tuaj dashuri. /Lajmi.net/