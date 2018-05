PSD-ja e Shpend Ahmetit thotë se LDK nuk e do rrëzimin e Qeverisë

Njëri prej deputetëve të PSD’së, Frashër Krasniqi, ka thënë se Partia e Isa Mustafës nuk po duket serioze me nismat për tryeza të partive politike. Sipas tij, LDK në fillim kishte qëndrim që vendi të shkojë në zgjedhje të reja kurse tash po flasin për tema krejt tjera.

Edhe në partinë e re, Partia Socialdemokrate, thonë se vendi është në krizë dhe si parti do të mundohen që vendin ta nxjerrin nga kjo gjendje. Deputeti Frashër Krasniqi tha se PSD-ja në vazhdimësi do të jap rekomandime dhe do të merr pjesën këto takime.