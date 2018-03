Propozimi grek për emër: Maqedonia e Epërme ose Maqedonia e Re

Ministri i jashtëm grek, Nikos Kocijas, ardhja e të cilit në Shkup është planifikuar për të enjten, tha përpara vizitës se Maqedonisë tashmë u janë dërguar propozimet greke.

Ai ka thënë se propozimet e tyre për emrin e Maqedonisë janë: Maqedonia e Epërme ose Maqedonia e Re, transmeton lajmi.net.

“Ne kemi përgatitur një tekst me propozimet tona në mënyrë të plotë në krahasim me problemet e hapura që ne kemi me ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë (IRJM), dhe në agjendën e ardhshme të bashkëpunimit që do të sjellë përfitime për të dy vendet”, ka thënë ministri grek. /Lajmi.net/