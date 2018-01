Promo e episodit të 37-të të “Egjelit”, ja çfarë do të shihni

Seriali "Egjeli" është shndërruar në një prej komedive më të shikuara në vend.

Protagonistët e këtij seriali, me rolet e tyre kanë rrëmbyer zemrat e publikut, shkruan lajmi.net.

Tashmë çdo të diele, publiku shikojnë se çfarë ngjarjesh zhvillohen rreth aktorëve të serialit, e që e dimë se secilën herë sjellin diçka të veçantë.

Në platformën Gjirafa.com është publikuar promoja e episodit të 37-të i cili shfaqet sonte nga ora 20:15 në po të njëjtën platformë.

Edhe këtë javë do të ketë ngjarje dramatike, do të keni mundësi të mësoni se a do t’i kthehet kujtesa Axhës Shneq, çfarë do të ndodhë mes mësuesit dhe Linditës si dhe a do të ndërmarrin ndonjë gjë Liki dhe Teta Gjylë për t’ia rikthyer kujtesën axhës Shneq.

Për më tepër, ndiqeni promon në linkun e mëposhtëm. /Lajmi.net/

https://stupcatvideo.gjirafa.com/?video=stupcat-egjeli-2018-promo-episodi-37