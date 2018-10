Prokuroria Themelore në Prizren reagon ndaj Mytaher Haskukës

Prokuroria Themelore në Prizren ka reaguar ndaj kryetarit të kësaj komune Mytaher Haskuka i cili në një shkrim në rrjetin social Facebook ka shkruar se po has në mosbashkëpunim me prokurorinë si dhe është duke u kërcënuar nga kjo e fundit.

Kjo prokurori me anë të një kumtese ka thënë se të dhënat që kryetari i komunës së Prizrenit i ka shkruar në këtë status nuk qëndrojnë. Ky i fundit në shkrimin e tij kishte thënë se nuk kanë hasur në bashkëpunim nga Prokuroria e Prizrenit dhe se kanë marrë telefonatë kërcënuese nga Prokurorja kujdestare me fjalët, se ‘kryeprokurori rajonal ju urdhëron që t’ i largojë menjëherë shiritat ndalues, pasi komuna me tërë kompetencat që ka, kishte inspektuar një objekt ku kishin hasur në staf teknik.’

Ky është shkrimi i tij i plotë



Kjo prokuori thekson më tej se është e vendosur dhe e pa lëkundur në luftën kundër kriminalitetit dhe se në rastin konkret nuk ka pasur asnjë tendencë që të ndikohet apo të pengohet puna e inspektoratit komunal, përkundrazi bashkëpunimi me Komunën e Prizrenit ka qenë i mirë në të kaluarën dhe do të vazhdojë të jetë i tillë edhe në të ardhmen.