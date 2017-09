Prokuroria Speciale e Kosovës aktivizohet për rastin Nenad Rekalo

Prokuroria Speciale e Kosovës ka paralajmëruar hapjen e hetimeve ndaj ministrit të Bujqësisë, Nenad Rikalo, i cili është akuzuar nga disa qytetarë të lagjes “Dardania” në Prishtinë për maltretime gjatë kohës së luftës.

Pas raportimit në media të disa deklaratave të banorëve të një ndërtese në lagjen “Dardania” në Prishtinë, të cilët pretendonin se janë maltretuar nga Riakllo gjatë luftës ku kishte jetuar edhe ministri Rikalo, Prokuroria ka paralajmëruar se do të nis me grumbullimin e informacioneve dhe më pas nëse ka prova dhe dëshmi vazhdon me hetime penale.

Prokuroria e Shtetit, i ka thënë Arbresh.info në një përgjigje me post elektronike se kjo prokurori nuk ka qenë e njoftuar më parë për këtë rast.

“Ju informoj se PSRK deri dje 13.09.2017, kur ka parë në media nuk ka pasur asnjë informacion lidhur me veprimet e mundshme inkriminuese, për Nenad Rikallo, ministër i Bujqësisë në Republikën e Kosovës”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë.

Më tej në përgjigje thuhet se Prokuroria do të ndërmerr veprimet sipas Kodit të Procedurës Penale.

“Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, do të ndërmerr veprimet e duhura në pajtim me Kodin e Procedurës Penale”./Arbresh.info/