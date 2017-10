Prokurori Special paralajmëron zgjerim të hetimeve ndaj grupit ‘Syri i Popullit’

.

Prokurori Special Sylë Hoxha paralajmëron sërish zgjerim të hetimeve në rastin e njohur si grupi ‘Syri i Popullit’ që kishte paralajmëruar vrasjen e krerëve të shtetit dhe ka tentuar ekzekutimin e avokatit Azem Vllasi, të cilësuar sipas tyre si tradhtar.

Arrestimi i anëtarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Sadri Ramabaja, të shtunën e javës së kaluar, derisa po provonte të largohej përmes Durrësit në njërin prej vendeve të BE’së, mund të mos jetë i fundit rreth ndërlidhjes me organizatën ‘Syri i Popullit’ që ka kërcënuar qysh fillimin e këtij viti me vrasjen e figurave të njohura politike në Kosovë, përfshirë edhe krerë te shtetit, që organizata i konsideron si tradhtar.

Prokurori Special, Sylë Hoxha, që po heton organizatën ‘Syri i Popullit’, nuk përjashton zgjedhimin e hetimeve edhe tek të dyshuar tjerë, që mund të jenë bashkëpunëtorë të Murat Jasharit, që si pjesë e kësaj organizate para disa muajsh plagosi në zyrën e tij të avokaturës ish-funksionarin Azem Vllasi.

“I kemi disa persona në hetime, të arrestuar deri me tani janë disa persona”, ka treguar Hoxhaj për Gazetën Express.

Deri me tani nga Policia e Kosovës janë arrestuar gjithsej 7 persona të dyshuar si pjesë e kësaj organizate. Muarat Jashari dhe Avni Llumnica ishin arrestuar menjëherë pasi kryen tentim-vrasjen e marsit 2017 në Prishtinë. Derisa, Ragip Sallova, Halim Halimi, Bajrush Konjusha dhe Sabit Berisha u kapen në maj të këtij viti nga Policia.

I fundit që ra në pranga është Sadri Ramabaja, i cili u prangos derisa po provonte të arratisej përmes Shqipërisë, me pasaportën e bashkëpartiakut të tij nga VV’ja, Xhevat Bislimi.

“Zgjedhimi i hetimeve sigurisht, se ka ndodhë dhe mund të ndodhë prapë”, thotë Prokurori special i shtetit, duke treguar tutje se ende nuk është i gatshëm të ngritë aktakuzë për të dyshuarit, pasi sipas tij ka ende hetime dhe persona tjerë për tu hetuar në të njëjtin rast.

“Jemi në grumbullim të provave, nuk mund të them se jemi afër aktakuzës. Ka një herë nga një provë na çet në tjetrën, kështu që mund të zgjerohen hetimet”, tregoi Sylë Hoxha për Express.

Hoxhaj ka edhe një paralajmërim.

“Për kënda ka prova, ne nuk i kursejmë”, thotë prokurori special që po heton ‘Syrin e Popullit’.

“Ne i kemi disa afate ligjore, por nuk mund të them se jemi afër. Pasi që rrjedha e hetimeve e dikton atë, se kur mund të ngrisim aktakuzë”, sqaron ai.

Organizata ‘Syri i Popullit’ u bë e njohur në fillim të 2017’ës në Kosovë, pasi Murat Jashari si pjesë e këtij grupi tentoi vrasjen me armë zjarri të avokatit Azem Vllasi, që për organizatën konsiderohet tradhtar.

Me pas u bë publike një listë me emrat e personave publik e politik të cilët organizata i kishte etiketuar po ashtu si tradhëtar, dhe se sipas tyre do të duhej të ekzekutoheshin.

Në listë ishte edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi, i cili edhe vetë në një deklarim publik foli për informacionet që ai kishte marrë se është i kërcënuar nga ekzektutimi. Pjesë e listës ishte edhe ish-kryeministri Isa Mustafa, kreu i NISMA’s Fatmir Limaj, antëri i PDK’së Xhavit Haliti dhe të tjerë politikan kosovarë.

Të shenjëstruar ishin edhe klerikë fetarë dhe figura tjera publike.