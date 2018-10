Prokurori i Gjykatës Speciale, Jack Smith viziton Kosovën, takohet me Abelard Tahirin

Prokurori Special i Gjykatës Speciale, Jack Smith, do ta vizitojë Republikën e Kosovës për herë të parë, për t’u takuar me disa zyrtarë ndërkombëtarë dhe gjithashtu vendor

Në këtë vizitë të tij, përveç tjerash ai do të takohet me përfaqësuesit e shteteve të BE-së, dhe gjithashtu edhe me ministrin e Drejtësisë, Abelard Tahiri, dhe gjithashtu edhe me zyrtarë të tjerë të kësaj Ministrie.