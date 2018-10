Projektligjet për FSK-në bashkojnë pozitën e opozitën, Lista Serbe kundër

Deputetët e partive në pushtet dhe në opozitë erdhën sot në Komisionin Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-së me qëndrime të unifikuara rreth tri projektligjeve për FSK-në me të cilën i rriten kompetencat këtij institucioni të sigurisë, pa ia ndryshuar emrin.

Në mbledhjen e sotme të këtij komisioni është bërë shqyrtimi dhe miratimi i projektligjit për Ministrinë e Mbrojtjes, Projektligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës të cilët janë miratuar dy javë më parë në qeveri.

Të tri këto projektligje tashmë janë në dorë të deputetëve për votim në një nga seancat e ardhshme të Kuvendit.

“Ardhja e projektligjeve është e rëndësisë se veçantë për ne si shtet. Vota ime është pro që të procedohen. Dëshira dhe nevoja jonë qe të miratohen është e padiskutueshme. Shpresoj shumë që këto do t’i shkojnë kuvendit dhe ne do t’i votojmë pa asnjë dilemë. Finalisht shpresojmë qe me në fund do të fillojë faza e transformimit të FSK-së në ushtri”, tha Ismet Beqiri nga LDK.

Fatmir Xhelili i PDK-së propozoi që këto projektligje të votohen një nga një nga ana e anëtarëve të komisionit.

“Transformimi (i FSK-së) është proces qe do të zgjasë për periudhë 10 vjeçare dhe që ka me marrë përkrahjen e të gjithë qytetarëve. S’ka nevojë për asnjë frikë ndoshta edhe për interesim kaq të madh”, tha Xhelili

Edhe Vetëvendosje, përmes deputetit të saj Rexhep Selimi, e konfirmoi mbështetjen për projektligjet.

“E konfirmojmë votën tonë për këto tri projektligje që kanë të bëjnë me FSk-në. Grupi jonë parlamentar i ka mbështetur secilin do ndryshim kushtetues që kanë të bëjnë me transformimin e FSK-së në ushtri”, tha Selimi.

Projektligjet morën mbështetje edhe nga PSD, përmes deputetes Aida Dërguti.

Ndërsa Lista Serbe u shpreh kundër këtyre projektligjeve.

Deputeti Zoran Mojsiloviq tha se projektligjet ndryshojnë kompetencat që aktualisht ka FSK.

“Për serbët vetëm KFOR-i është i pranueshëm. Për këtë Lista Serbe nuk do të përkrahë këto ligje sepse është fjala për transformim të FSK-së në ushtri të Kosovës”, tha Mojsiloviq

Por Daut Haradinaj i AAK-së tha se miratimi i këtyre projektligjeve “është një e arritur e mirë”.

“Çdo qytetar i Kosovës sot ka te drejtë me u gëzu”, tha Haradinaj.