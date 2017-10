Programi futurist për Prishtinën

Shkruan: Milazim KRASNIQI

Për zgjedhjet komunale në Prishtinë më preokupojnëkatër gjëra: 1)emrat e rrugëve, 2) trotuaret 3) policia e lagjeve dhe 4. shkollat.(Furnizimi me ujë të pishëm, me energji elektrike, pastrimi i rrugëve, tashmë pothuajse janë funksionalizuar.) Por, për këto tema, të cilat më preokupojnë, nuk po folë askush. Meqë i konsideroj të rëndësishme, po flas vetë, me dëshirën që ndonjë kryetar i Prishtinës, në vitet a deceniet që vijnë, t’i ketë para sysh.