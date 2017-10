Profesori i Gjeodezisë: Mali i Zi ia fali Kosovës 1 mijë hektarë

Profesori i Gjeodezisë Përparim Ameti, thotë se Komisioni i Malit të Zi për Demarkacion të kufirit me Kosovën nuk i është përmbajtur rregullorës së përbashkët të punës së komisioneve.

Shkaku i kësaj parregullësie dhe disa gabimeve tjera që ky profesor i Gjeodezisë i ka identifikuar, vendi ynë ka arritur t’i sigurojë rreth 1 mijë hektarë tokë të cilat sipas tij aktualisht janë të pashfrytëzueshme.

Ameti konsidern se, këto parregullësi në procesin e shënjimit të vijës kufitare ndërmjet dy shteteve, Malit të Zi dhe Kosovës, ia mundësojnë kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj që të thotë se “ky është një skandal i të dy komisioneve”.

“Këtu s’kanë vlejt as ligjet vendore as ato ndërkombetare as rregulloret e përbashkëta. Thjesht një zgjidhje pa asnjë logjike“, është shprehur Ahmeti përmes një publikimi në rrjetin shoqëror “Facebook”.

Ndryshe, Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit nuk pritet që brenda këtij viti të dalë me raport përfundimtar rreth çështjes së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.

Të pakten kështu ka lënë të kuptohet Shpejtim Bulliqi, kryesuesi i Komisionit shtetëror, i cili deklaroi të dielën për “Gazeta Blic” se duhet ende kohë deri në përmbyllje të raportit përfundimtar nga ana e Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit.