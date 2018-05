Produkte natyrale për zbardhjen e dhëmbëve

Një buzëqeshje e bardhë mund të tregojë çdo person tërheqës, të shëndetshëm dhe të ri.

Ka shumë prej nesh që nuk guxojnë të qeshin në publik për të fshehur gjendjen e mjeruar të dhëmbëve të tyre. Por ekzistojnë produkte natyrale për zbardhjen e tyre. Ndiqni fotogalerinë se si mund t’i përgatisni!

Luleshtrydhja me sodën është perfekt. Dhjetë luleshtrydhe të të grira dhe një lugë sodë aplikojeni mbi dhëmbët dy herë në ditë për disa javë, dhe do keni rezultatet të shkëlqyera.

Sodë dhe limon. Gjysëm luge sodë dhe disa pika lëng limoni ose uji dhe e aplikoni në dhëmbë ose me furçë ose me gishta.

Lëkura e bananes ndihmon në zbardhjen e dhëmbëve. Ju mjaftojnë tre lëkura bananesh që e fërkoni tek dhëmbët për 10 minuta.Lëreni të pushojë për 20 minuta dhe pastaj lani dhëmbët normalisht. Përdoreni për dhjetë ditë dy herë në ditë, dhe do shihni rezultatet.