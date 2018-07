Producenti amerikan vjen në Kosovë me Elvana Gjatën, edhe ai bën shqiponjën

Është njëri nga producentët më të njohur amerikan.

Bëhet fjalë për Poo Bear, i cili ka bashkëpunuar me emra të njohur botërorë si Justin Bieber e që së fundmi njihet edhe si producenti i këngëtares, Elvana Gjata, shkruan lajmi net.

Meqë Elvana sonte do të performojë në një nga klubet e Kosovës, producenti është bashkë me të gjersa shfaqen në një avion, madje ajo që tërheq vëmendje është kur ai bën shqiponjën, simbolin e flamurit tonë.

Elvana po ashtu javën e kaluar ishte në Prishtinë në një koncert madhështor e që më pas ndau emocionet e koncertit në emisionin “Mirage”, te lajmi.net.

Me Poo Bear, këngëtarja Gjata realizoi këngën “Forever is over”, me synim në tregun ndërkombëtar. /Lajmi.net/