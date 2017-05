Prodhuesi i parë i telefonit të mençur mbush 20 vjet në treg (Video)

HTC ka bërë një video të re sot, dhe kjo nuk ka të bëjë asgjë me U11, besoni apo jo.

Jo, këtë herë rreth kompania tajvaneze nuk është e interesuar në promovimin e telefonit më të fundit. Është diçka tjetër krejtësisht e papritur.

HTC dëshiron që ne të dimë se po mbush 20 vjet. Kompania u themelua më 15 maj 1997. Pra, tani që më në fund ka dalë nga vitet e saj të adoleshencës, zbulon se ka qenë “duke ndjekur përsosmërinë ” për dy dekada, por po pret gjithashtu edhe atë që do të vijë.

HTC krijoi telefonin e parë Android, G1 (apo Dream), dhe për një kohë të gjatë ai ishte ndër telefonat më të shitur në treg. Kompania ka parë pjesën e saj të ndjeshme të problemeve (që kanë të bëjnë me nivele të ulëta të shitjeve) kohët e fundit, kështu që ndoshta, modeli i ri U i pajisjeve të zbuluara këtë vit – U11, U Ultra dhe U Play – do ta ndihmojë atë të kapërcejë këto çështje. Ne do të duhet të presim dhe të shohim.