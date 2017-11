Prizren, ngritët aktakuzë ndaj një personi për vrasje në tentativë

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur aktakuzë kundër personit I.M., i cili ka kryer veprën penale “vrasje në tentativë” nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KP-së, dhe veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së.

Sipas aktakuzës i akuzuari më 08.11.2017 në lagjen Arbana në rrugën ,,Beteja e Pashtrikut”, I.M. pas një mosmarrëveshje paraprake lidhur me një çështje pronësore të pazgjidhur, me dashje ka tentuar ta privon nga jeta të dëmtuarin A.A., në atë mënyrë që me armë të zjarrit-pistoletë nga një distancë prej 1-1.5 metër ka shtënë në drejtim të dëmtuarit në pjesën e stomakut duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.

​Me këto veprime I.M. ka kryer veprën penale “vrasje në tentativë” nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KP-së, dhe veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KP-së.