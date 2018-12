Pritja heroike e Alisson në kohën shtesë që shpëtoi Liverpoolin nga eliminimi

Liverpool fitoi ndaj Napolit me rezultat 1-0 në ndeshjen e fundit të Grupi C dhe kështu siguroi fazë e eliminimit direkt të Ligës së Kampionëve.

Ishte Mohamed Salah lojtari i vetëm që shënoi në këtë ndeshje, për fitoren 1:0 të Liverpoolit.

Por, heroi i vërtetë i Liverpoolit mund të thuhet se ishte portieri Alisson Becker.

Portieri brazilian në fund të ndeshjes bëri një ndërhyrje fantastike në kohën shtesë, për të shpëtuar Liverpoolin.

S'e për çfarë pritje bëhet fjalë, mund ta shikoni në videon e mëposhtme.

