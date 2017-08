Milani kaloi në Play Off të Ligës së Evropës, duke e mposhtur edhe në ndeshjen e kthimit Craiova.

Paraqitje mbresëlënëse në këtë ndeshje, pati portieri Gianluigi Donnarumma që bëri pritje epike.

Një pritje të njëjtë italiani i talentuar e ka bërë edhe gjatë sezonit në ndeshjen ndaj Empolit./Lajmi.net/

Donnarumma did it again! A Milan News delle 19:15 risentiremo l’intervista esclusiva a @gigiodonna1 dopo #MilanCraiova… pic.twitter.com/XmCa14PT6J

— Milan TV (@MilanTV) August 4, 2017