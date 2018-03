Marrëveshje mirëkuptimi me Swisscontact lidhur me projektin për Promovimin e Punësimit në Sektorin Privat

Kryetari Shpend Ahmeti nënshkroi një marrëveshje mirëkuptimi për zhvillimin e sektorit të turizmit në rajonin e Prishtinës. Kjo marrëveshje mirëkuptimi u nënshkrua me projektin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim që implementohet nga Swisscontact.