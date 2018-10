Prishtina ende me mungesë të parkingjeve

Njëri nga problemet më të mëdha të kryeqytetit është komunikacioni i ngarkuar dhe mungesa e parkingjeve. Mungesa e tyre jo vetëm që po shkakton kaos në komunikacion, por kjo po ua pamundëson edhe lëvizjen e lirë këmbësorëve.

Zyrtarët komunalë për vite me radhë premtojnë se do ta zbusin këtë problem duke ndërtuar disa parkingje nëntokësore, mirëpo ky propozim ende nuk po mund të realizohet.

Parkimi i veturave në hapësira publike apo trotuare, pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve. Disa prej të intervistuarve i thanë Radio Kosovës, se numri i shoferëve të tillë në kryeqytet është bukur i madh dhe kjo dukuri është bërë tepër shqetësuese për ta.

“Pa koment, absurd i madh! I lënë veturat midis rrugës, ku me ditë çfarë rasti me pas, nuk mundesh të kalosh. Kjo është pengesë e madhe. S’është e drejtë të parkohen veturat në rrugë, sepse e pengon kalimin e këmbësorëve”, ka thënë një qytetar.

Milaim Fejzullahu, nga njësiti për Trafik në Policinë e Kosovës, i tha Radio Kosovës se çdo ditë hasin në vetura që janë të parkuara në trotuare, e kjo, sipas tij, në radhë të parë pengon këmbësorët. Ai thotë se gjendja e krijuar është pasojë e parkingjeve të pamjaftueshme në kryeqytet.

“Ne çdo ditë ballafaqohemi me parkingje ilegale, njësitë patrulluese duhet të merren çdo kohë për tërheqje të automjeteve nga trotuaret që t’ua lirojnë rrugën këmbësorëve, kështu që po të krijonte Komuna e Prishtinës hapësirë për parkingje publike, njësitet në terren do të merreshin me kundërvajtje të tjera e jo me parkingje ilegale”, ka thënë Fejzullahu.

Komuna e Prishtinës për vite me radhë kishte premtuar se do ta zgjidhë këtë problem, duke i ndërtuar disa parkingje nëntokësore në lokacione të ndryshme të qytetit. Mirëpo, ky propozim ende nuk po mund të realizohet.

Zëdhënësi i Komunës se Prishtinës, Adonis Tahiri, i tha Radio Kosovës se në fund të këtij viti pritet të fillojë projekti i ndërtimit të parkingut nëntokësor, i cili do të ndërtohet te Fakulteti Filologjik. Sipas Tahirit, ky projekt pritet të përfundojë brenda 18 muajve.

“Jemi në fazën e parë për projektin e parkingut nëntokësor, që do të ndërtohet te Fakulteti Filologjik në Prishtinë dhe deri në fund të këtij viti do të kalohen të gjitha fazat që parashihen me procedurat e partneritetit publiko- privat, në mënyrë që në fund të dhjetorit të mund të fillojmë për rregullimin e parkingut nëntokësor, që do t’i ketë dy kate me kapacitet 500-900 makina”, tha ai.

Tahiri ndër të tjera tha se Komuna e Prishtinës do të ketë edhe dy kategori të tjera të parkingjeve. Njëra është parkingjet e lagjeve, ku do të kenë përparësi banorët e lagjeve me bileta mujore. Ndërsa për lagjet që nuk kanë parkingje, do të bëhen me rrugë një kaheshe si dhe do të zgjerohen trotuaret e një kah do të mund të përdoret si parking.