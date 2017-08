Prezantohen veturat elektrike Smart (Foto/Video)

Koncepti smartvision EQ fortëo nuk përfshin timon ose pedale, dhe ka për qëllim që përdoruesit e makinave t'a kenë më të lehtë ngasjen nëpër qytete.

Grupi gjerman i makinave Daimler ka dhënë një shije për një koncept të ri të automjeteve që do të shfaqet si një model 1: 1 në Motor Shoë të Frankfurtit në shtator. SmartVision EQ Fortëo është një makinë autonome me dy shtresa me makinë elektrike, e cila është projektuar për të përmbushur të gjitha aspektet kyçe të strategjisë Daimler CASE. Duhet të jetë në rrjet, autonome, ndarjen e makinave (ndarjen) dhe elektrike, transmeton lajmi.net.

Maksimumi i komunikimit

“Smart Vision EQ Fotëo është vizioni ynë i lëvizshmërisë urbane. Është koncepti më radikal për ndarjen e makinave të të gjithëve: plotësisht autonome, me aftësi maksimale komunikimi, miqësore, të personalizuar dhe në mënyrë të qartë, elektrike”, thotë Smart CEO Annette Winkler.

Siç është raportuar nga Autoblog, zgjuaria elektrike autonome përmban një bateri prej 30 kWh. /Lajmi.net/