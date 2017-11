Presidenti Meta viziton Medvegjën

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, do ta vizitojë Medvegjën më 3 dhe 4 dhjetor.

Meta do të takohet me përfaqësuesit politikë të shqiptarëve, si dhe me kryetarin e Medvegjës, Nebojsha Arsiq.