Presidenti kinez për vizitë historike në Zvicër

Këtë javë Xi Jinping vjen në Zvicër për herë të parë që nga viti 1999. Po ashtu për herë të parë një president kinez merr pjesë në takimin e Davosit.

Forumi i Davosit ose Forumi i Ekonomisë Botërore WEF, i 47-ti me radhë, do të hapet nga presidenti kinez, Xi Jinping.

Kjo është hera e parë që një president kinez po merr pjesë në takimin në Davos. Xi është i shoqëruar nga një delegacion i madh i zyrtarëve kinezë, njoftoi WEF. Samiti i Davosit do të nisë më 17 janar dhe do t’i vazhdojë punimet deri më 20 janar.

Këtë javë Xi Jinping vjen në Zvicër për herë të parë që nga viti 1999. Këshilli Federal mirëpret presidentin kinez, Xi Jinping, duke vlerësuar si një shprehje e marrëdhënieve politikisht dhe ekonomikisht gjithnjë e më të ngushta në mes të Zvicrës dhe Kinës, bëhet e ditur në një njoftim nga Berna. Do të ketë fjalime dhe një darkë gala, përcjell albinfo.ch.

Vizita e fundit shtetërore e vitit 1999 kishte çuar në një përkeqësim të raporteve të rregullta diplomatike: gjatë pritjes zyrtare të presidentit të shtetit, Jang Zemin, me nderime ushtarake në Sheshin Federal, simpatizantë tibetianë kishin kërkuar liri për Tibetin.