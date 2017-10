Presidenti i Partizanit i mahnitur nga mikpritja shqiptare

Milorad Vuçeliç, presidenti i Partizanit të Beogradit, ka mbetur i befasuar nga mikpritja që i është bërë në Shqipëri. Në një deklaratë para gazetareve Vuçeliç ka treguar se ndihen të sigurt dhe organizimi është në nivelin më të mirë të mundshëm. 69 vjeçari nuk ka nguruar të përgëzojë drejtuesit e Skënderbeut për organizimin.

Presidenti shpreson që njerëzit në Beograd të tregojnë se edhe ata janë mikpritës të mirë gjithashtu. Do të ishte një turp në qoftë se gjërat do të shkonin ndryshe ka deklaruar ai.

“Jemi pritur shumë ngrohtësisht, ndihemi të sigurt, vendasit janë treguar shumë dashamirës. Organizimi është në nivelin më të lartë të mundshëm dhe jam i çuditur pozitivisht. Ndonëse rruga nga aeroporti në hotel ishte me shoqërim policor, asgjë nuk dukej kërcënuese, por normale. Më duhet të përgëzoj vendasit.

Partizani do të bëjë maksimumin që ata të ndjehen në Beograd ashtu si ne në Tiranë. Por nuk është vetëm klubi, është i gjithë kombi. Jam i sigurt se të gjithë do të jemi të vëmendshëm. Shpresoj që tifozët tanë të dëgjojnë gjithçka që kam thënë, ashtu si edhe përshtypjet që kemi marrë nga njerëzit që janë këtu me ne.

Nuk e di se çfarë do të ndodhë në ndeshje, por unë pres që stadiumi të jetë po kaq normal. Unë besoj se njerëzit tanë do të kuptojnë që sporti është diçka që bashkon njerëzit. Nuk mund të largohemi nga njëri-tjetri, duhet të jetojmë së bashku në Ballkan. Unë shpresoj që njerëzit tanë në Beograd do të tregojnë se ata janë mikpritës të mirë gjithashtu. Gjërat duhet të shkojnë në rrugën e duhur. Do të turpërohesha nëse gjërat do të shkonin ndryshe”, u shpreh Milorad Vuçeliç.