Presidenti i BE-së vjen në Prishtinë për ta takuar vetëm Thaçin

“Donald Tusk, Presidenti i Këshillit Evropian, do të vizitojë Kosovën nesër, më 26 prill, për t’u takuar me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin.

Qëllimi kryesor i vizitës është përgatitja për Samitin BE – Ballkan Perëndimor në Sofje më 17 maj. Takimi, gjithashtu do të jetë mundësi për të diskutuar marrëdhëniet bilaterale me Bashkimin Evropian.

Samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor pritet të mbahet më 17 maj në Sofje.

Përveç Thaçit, i pranishëm do të jetë edhe kryeministri Ramush Haradinaj.