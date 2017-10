Premtohen projekte të reja për komunën e Shtimes

Sonte në Radio Televizioni i Kosovës (RTK), në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 22 tetorit, kandidatët për kryetar të Komunës së Shtimes kanë prezantuar ofertën e tyre. Për të parin e Shtimes besimin e qytetarëve e kërkojnë pesë kandidatë, tre nga partitë politike dhe dy kandidatë të pavarur.

Naim Ismajli kandidat për kryetar të Shtimes nga Partia Demokratike të Kosovës (PDK), tha se beson se do të fitoj prapë besimin qytetarë për një mandat katër vjeçar. ‘Unë futem në këtë garë me planin për zhvillim ekonomik. Ne kemi në plan këto fusha strategjike: zhvillimi ekonomik bujqësia e zhvillimi rural, arsimi, kultura e sporti, e treta shëndetësia e mirëqenie sociale, e katër mjedisi, e fusha e fundit rinia dh resurset njerëzore. Për këto fusha ka 94 projekte që lidhet edhe me numrin 94 të PDK-së”, tha ai. Sipas tij edhe parku i biznesit mund të absorbojë 300 punëtorë.

Kurse Selim Shabani, kandidat për kryetar të Shtimes nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), bëri me dije se kanë bërë planin për të qeverisur Shtimen. “Ne jemi të fokusuar, tek zhvillimi ekonomik arsimi, bujqësia, rinia, kultura, rinia e sporti. Shtimja ka nevojë për investime të jashtme, për hapjen e bizneseve të vogla dhe të mesme. Mendoj se bujqësia e zhvilluar do të hap mundësi për perspektivë më të mirë. Do të ndërtojë e dhe rrugë të reja e projekte e tjera”, tha Shabani.

Ndërkaq Fatmir Rashiti kandidat i pavarur, tha do të punojë për të mirën e Shtimes. “Do të kem fokus të veçantë arsimin i cili duhet të ndërroj. Fusha e tjetër ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, do të kemi edh e dy mini parqeve të bizneseve. Zhvillimi ekonomik do të fokusohet edhe në bujqësi, shëndetësia do të jetë në prioritet, në kulturë e rini e sport, do të angazhohem për organizim të festivaleve”, tha Rashiti.

Ndërsa Ruzhdi Jashari kandidat për kryetar të Shtimes nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se në zgjedhjet e 22 tetorit Vetëvendosje ka alternativën për këtë zgjedhje, ku si bazë ka shtetin e së drejtës dhe shteron zhvillimor. ‘Plani ynë është zhvillim ekonomik, arsim cilësor, do të angazhohemi për kulturë rini e sport, do të angazhohemi edhe për shëndetësi si nevojë imediate për qytetaret e Shtimes. Do të ketë menaxhim të mirë në këtë sektor, ka raste kur verës nuk funksionojnë ambulantet, do të angazhohemi për furnizim edhe me barna esenciale”, tha Jashari.

Edhe Mehdi Salihu kandidat i pavarur kandidat për kryetar të Shtimes, tha se ka koncept ndryshe për të qeverisur këtë komunë. “Ka qenë kërkesa qytetareve për të kërkuar besimin qytetar. Unë kam bërë planin për të qeverisur këtë komunë” tha Salihu.