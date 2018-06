Premtimi i Hierros për ekipin e Spanjës në “Botërorin 2018”

Fernando Hierro është optimist për sukses në postin e selektorit të Spanjës.

“Kemi ardhur në Rusi për të zhvilluar një Botëror të madh dhe objektivi nuk ndryshon pavarsisht gjithçkaje”, ishin këto fjalët e para të Fernando Hierros, ish mbrojtësit legjendar të Realit të Madridit si trajneri i ri i Spanjës.

Hierro i ka idetë e qarta dhe në konferencën e parë për shtyp si numri 1 i stolit të La Rojas përcjell siguri, eksperiencë dhe gjallëri. 50-vjeçari nuk ka patur asnjë dyshim kur është thëritur në detyrë nga presidenti i federatës spanjolle Rubiales duke mos u menduar 2 herë.

“ Bëhet fjalë për një mundësi unike të cilën e pranoj me forcë dhe dëshirë. Spanjollëve u them të kenë besim sepse grupi i futbollistëve është shumë cilësor dhe i ka idetë të qarta. A do të ketë ndryshime në formacion? Asnjë sepse nuk ka kohë dhe mbi të gjitha në këto 2 vite është punuar shumë mirë. Nuk ka asgjë për të korigjuar”.

Hierro u emërua trajner vetëm për Botërorin dhe për momentin ai nuk mendon aspak për të ardhmen pasi dëshiron ti gëzohet të tashmes.

“ Unë jam i përqëndruar vetëm tek Portugalia, më pas vëmendja ime do të shkojë te Irani dhe Maroku. Nuk është momenti për të menduar për gjëra të tjera nëse do të jem trajneri i Spanjës edhe pas Botërorit apo jo. Kam qenë trajner pas kam bërë sërish rolin e drejtorit sportiv dhe tashmë jam sërish trajner. Në qëndër të të gjitha gjithsesi është topi i futbollit”.

Këtë të enjte Hierros do ti bashkohen dy persona që kanë qenë bashkëpuntorë të tij tek skuadra e Real Oviedos, pasi dy nga bashkëpuntorët e Lopeteguit janë larguar sëbashku me ish trajnerin drejt Madridit për ta ndjekur atë në aventurën e tij të re në krye të Los Blancos.