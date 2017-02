Premierë: Ermal Fejzullahu dhe Nora Istrefi publikojnë këngën e re “Hije” (Video)

Këngëtarët Ermal Fejzullahu dhe Nora Istrefi kanë publikuar bashkëpunimin e tyre më të ri, këngën dhe klipin “Hije”

Muzika është realizuar nga Big Bang Beats në studion “RedBox”, gjersa tekstin e ka shkruar reperi Gjiko

Videoklipi është mjaft interesant, i punuar me mjeshtri nga produksioni Entermedia, gjersa edhe kësaj radhe Nora nuk i zhgënjeu fansat me paraqitjen e saj seksi dhe me stil.