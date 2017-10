PREMIERË: Blero lanson baladën “Mbylli sytë”

Ka qenë shumë aktiv gjatë sezonës së verës dhe me këtë ritëm e filloi edhe vjeshtën.

Pas paralajmërimit të këngës së re, Blero Muharremi sapo ka bërë publikimin e saj, shkruan lajmi.net.

Është kjo kënga “Mbylli sytë” të cilën Blero e solli në bashkëpunim me Albulena Ukaj dhe që i përket zhanrit të cilin këngëtari e ka ‘specialitet’, pra është baladë.

Përmes rrjeteve sociale, Blero kishte zbuluar edhe bashkëpunëtorët e këngës që janë: Prygo Music, Fatmir Muja, XL Films, Uki, Onima dhe padyshim kompania e tij Mishmash Entertainment.

Projektet paraprake që Blero solli këtë verë janë: “Ndale” në duet me Franques dhe Alex, “Asniher”, “Kthehu ti” bashkë me Nikkan, “Jar Na Na” me Kolë Oroshin dhe “Për ty” në duet me Muharrem Ahmetin. /Lajmi.net/