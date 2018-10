Prekëse: Lojtari i Frankfurtit humbi vëllanë pak orë para ndeshjes me Lazion

Padyshim se fitorja e Eintracht Frankfurt kundër Lazios në Ligën e Evropës i dedikohet lojtarit të skuadrës gjermane Lucas Torro.

Gjermanët me një paraqitje të mirë kanë arritur të ndalin italianët e Lazios, duke i mundur me rezultat 4:1.

Pak orë para fillimit të ndeshjes, mesfushori Lucas Torro ka marrë lajmin e hidhur për vdekjen e vëllait.

27 vjeçari këtë informatë e ka marrë pak orë para ndeshjes Eintracht Frankfurt, por ka preferuar të qëndrojë me skuadrën për ndeshjen me Lazion, për t’u nisur pastaj drejt Spanjës.

Askush përveç trajnerit nuk e dinte për dhimbjen e Torros, ndërkohë që mesfushori në fundin e ndeshjes, nisi të qante në fushë.

Shkaqet për vdekjen e vëllait të mesfushorit spanjoll ende nuk dihen./Lajmi.net/

Adi #Hütter: “The team were informed that @LucasTorro‘s brother suddenly passed away. It’s sad news which dampens our celebratory mood after the match. Lucas wanted to be here tonight no matter what. We’re supporting him and our thoughts are with him.”#inEINTRACHT pic.twitter.com/s8xiuebtBM

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) October 4, 2018