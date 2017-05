Prejeni limonin në katër pjesë, shtojani pak kripë dhe vendoseni në mes të kuzhinës – rezultati është i mahnitshëm

Limoni sjell përfitime të shumta shëndetësore si dhe mund të përdoret për shumë gjëra shtëpiake.Nuk ka gjë më të mirë sesa aroma e limonëve të freskët, pasi që e freskojnë ambientin dhe e bëjnë të mbajë aromë të mirë.

Aroma e limonëve në mënyrë natyrale i zëvendëson shumë aroma të këqija, prandaj kjo është arsyeja se përse shumë detergjentë pastrimi përmbajnë limonë.

Më poshtë e keni një truk efektiv i cili do t’ju ndihmojë t’i eliminoni aromat e këqija në kuzhinën tuaj, dhe njëkohësisht t’i luftoni bakteret dhe mikrobet.Prejeni limonin në katër pjesë, por jo deri në fund pasi që pjesët nuk duhet të ndahen. Vendosni pak kripë në pjesët e ndara dhe vendoseni limonin në kuzhinë. Ky truk do t’ju ndihmojë t’i eliminoni aromat e këqija dhe kuzhina juaj do të mbajë aromë të freskët.