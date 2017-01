Prej nesër borë dhe shi

Drejtoria e Punëve Hidrometeorologjike (DPHM)-Maqedoni, për nesër nga fundi i ditës dhe të mërkurën ka paralajmëruar reshje lokale të shiut dhe borës. Reshjet do të fillojnë nga pjesët perëndimore dhe veriperëndimore.

Sipas DPHM-së, ndryshim më i madh i motit pritet nga e enjtja kur për shkak të rrymave të pranishme ajrore veriore, moti do të jetë i ftohtë me reshje të borës dhe me erë të përforcuar të kohëpaskohshme veriore, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Të premten dhe në ditët e fundjavës temperaturat do të jenë shumë të ulëta dhe gjithkund nën zero.