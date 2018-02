Pranvera e përgjakur: SHBA-të dhe Koreja e Veriut mund t’ia nisin luftës në prill

Pavarësisht nga prerjet e panumëra të disa mediave mbi të gjitha gjërat që ndryshuan Korenë e Veriut gjatë Lojërave Olimpike Dimërore, katalizatori që gati solli në luftë Uashingtonin dhe Phenianin vitin e kaluar - kërkimi i vrasjes së regjimit të Kim Jong-Un, armët bërthamore dhe raketat që mund ta godasin amerikën, janë vetëm në rritje.

Në fakt, janë duke u rijetësuar ngjarjet të cilat i mbushen me tension marrëdhëniet e dy shteteve. Me ardhjen e pranverës, SHBA-të dhe Koreja e Veriut mund të gjejnë veten në luftë pasi tensionet mund të rikthehen edhe njëherë, pasi ato janë “një vullkan aktiv”.

Gjithçka mund të ndodh posa të fillojë pranvera, por ne duhet të kuptojmë problemin themelor që po e shtyn Uashingtonin dhe Phenianin drejt një përplasje të mundshme ushtarake.

Nga perspektiva e Koresë së Veriut, regjimi i sheh armët bërthamore si garantuesin përfundimtar të mbijetesës së tij, madje edhe pse të sanskionuar në kushtetutën e tij. Kim Jong-Un e kupton saktë se shanset e tij që një ditë të përfundojë në Hagë për krime lufte si Slobodan Millosheviç ose për të vdekur dhe varrosur si Mulla Omar, Saddam Hussein ose Muamar Gadafi rriten çdo ditë e më tepër, transmeton lajmi.net

Kombet që vazhdojnë të tregtojnë me Phenianin ose t’i shmangen sanksioneve duhet të mbahen parasysh. Nëse Kina dhe Rusia, për shembull, vazhdojnë të shkojnë rreth sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së – ata duhet të paguajnë një çmim.

Për këto arsye, Pheniani nuk ka gjasa kurrë të heqë dorë nga armët e tij bërthamore ndonjëherë. Ky fakt, mbi të gjitha, po nxit Azinë verilindore drejt një konflikti që bota nuk e ka parë në dekada.

Sa i përket Uashingtonit, administrata e presidentit Trump i sheh armët bërthamore të Koresë së Veriut si një kërcënim ekzistencial, me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare, McMaster, i cili madje shkoi aq larg duke thënë se regjimi i Kim Jong Un është i pakalueshëm. Vetëm çarmatimi i plotë bërthamor dhe eliminimi i programeve të raketave të Koresë së Veriut do ta kënaqin Uashingtonin.

Me mosmarrëveshje të tilla të thella që thellojnë krizën, Uashingtoni është duke u përgatitur për të rritur fushatën e saj të “presionit maksimal”. Zëvendëspresidenti Mike Pence njoftoi kohët e fundit për një raund të ri të saknsioneve që do të zbulohen në ditët e ardhshme që do të jenë “më të vështirat dhe më agresive.”

Përveç kësaj, Uashingtoni dhe Seuli janë caktuar të fillojnë stërvitjet ushtarake të përbashkëta vjetore që përfshijnë 230,000 trupa, një nga stërvitjet më të mëdha në planet, në fund të prillit. Korea e Veriut në anën tjetër është ankuar se ushtrime të tilla janë të papranueshme dhe duke kërkuar tashmë anulimin e tyre, këto stërvitje së bashku me sanksionet shtesë mund ta bëjnë Korenë e Veriut të reagojë në mënyrë dramatike.

Ky është momenti i parë i hyrjes në zonën e rrezikut. Gjatë disa viteve të fundit, Koreja e Veriut ka kryer një sërë testesh raketash që shumë herë kanë filluar në mars dhe shkojnë gjatë gjithë verës deri në vjeshtë. Ndërsa Veriu nuk ka testuar asnjë raketë që nga nëntori i vitit të kaluar, Pyongyang mund të përdorë arsyetimin e ushtrimeve ushtarake të SHBA-së në Korenë e Jugut për të testuar edhe një herë raketat e tyre para se të fillojnë stërvitjet. Analiza të tilla mund të përfshijnë një ICBM plotësisht operacionale që pushohet thellë në Paqësorin e Jugut me një betejë të vogël që kalon përmes atmosferës dhe spërkatet në oqean. Koreja e Veriut, duke plotësuar një test të tillë, do t’i dëshmonte botës dhe administratës së Trump se do të mund të godiste Amerikën me një armë bërthamore, duke rritur aksionet në mënyrë dramatike, transmeton lajmi.net

Pastaj ka skenar makth. Regjimi i Kim Jong Un mund të vendosë që ajo duhet të provojë një armë bërthamore plotësisht funksionale në botë ose atë që shumë ekspertë të Koresë së Veriut e quajnë “Juche Bird”. Një provë e tillë, do të ngriste edhe më shumë tensionet midis kësaj të fundit dhe SHBA-ve gjë që do të ngjallte administratën e Trumpit të kundërpërgjigjet me luftë ose me ndonjë ofanzivë “të përgjakshme”.

Çfarë duhet të bëjë Administrata e presidentit Trump?

Duke e ditur afatin kohor të ngjarjeve dhe si Koreja e Veriut mund të përgjgjiet, a është koha që administrata e Trumpit të ndryshojë? A duhet që për shembull të anulojë ushtrimet e përbashkëta që të ndalojë ngritjen e presionit mbi Korenë e Veriut?

Kurrë. Por mund të jetë koha që të zhvendoset mendimi tek ajo se çfarë do të ishte rezultat i pranueshëm për këtë krizë.

Duke e konsideruar fongjin në vitet 1990, që lejoi njerëzit e saj të vdisnin nga uria dhe miliona të vdisnin nga shëndeti i ligë vetëm që të zvogëlohej borgji ushtarak, ka të ngjarë që regjimi i Kim Jong Un të bëjë të njëjtën për të zhvilluar aftësitë e veta sulmuese të luftës.

Nëse pranojmë logjikën që Koreja e Veriut kurrë nuk do të heqë dorë nga armët e veta bërthamore, dhe ne gjithashtu pranojmë se një luftë e zgjedhur kundër Pyongyangit për të çarmatosur është pothuajse e pamundur, SHBA-të detyrohen të gjejnë një zgjidhje që do t ëishte politika më pak e keqe në opsion.

Nëse Koreja e Veriut dëshiron armë bërthamore, çmimi për këto armë duhet të bëhet astronomikisht i lartë:

Siç u cek në fillim, nëse Kina dhe Rusia, për shembull, vazhdojnë të shkojnë rreth sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së – ata duhet të paguajnë një çmim. Kjo do të thotë sanksionim i çdo individi, kompanie apo edhe banke që përfitojnë nga tregtia e tillë. Administrata e Trumpit duhet të shqyrtojë edhe shtyrjen e kthimit në fushat me interes strategjik për secilin komb – për Kinën që do të thotë Tajvani dhe Deti i Kinës Jugore dhe Rusinë për të siguruar që të demonstrojë seriozitetin e vendosshmërisë.

Për të qenë të sinqertë, asnjë nga strategjitë e lartpërmendura nuk do të jetë e lehtë për SHBA-të. Një fushatë e tillë presionesh mund të kërkojë dekada për të marrë Korenë e Veriut në dorë dhe të bëjë që ajo të heqë dorë nga armët bërthamore. Dhe për të qenë akoma më të sinqertë, duke konsideruar vitin 1990, një gjë e tillë është pothuajse e pamundur.

Kjo është arsyeja pse duhet të ketë një shtyllë shtesë për këtë strategji të presionit maksimal, duke shndërruar një qendër gjigande në të dhënat e tmerrshme të të drejtave të njeriut të Koresë së Veriut. Nëse zbatohen në të gjitha anët maksimalisht sanksionet, Koreja e Veriut mund të jetë në presion të madh. Për shembull, nëse Koreja e Veriut do të shpërthente një armë bërthamore në atmosferë, duke përhapur pasojat radioaktive në një zonë të madhe, një veprim i tillë do të prezantohet në gjithë botën si i papranueshëm dhe do të mund të shkaktonte shumë reagime ushtarake.

Gati për probleme:

Pas përfundimit të lojërave olimpike në PyeongChang gjërat mund të ndryshojnë rrënjësisht. Sfida që ka Trump dhe administrata e tij do të jetë një pranverë e tensionuar që mund të shihet edhe baza e rifillimit të një konflikti deri tani diplomatik, e që shumë lehtë mund të shndërrohet në konflikt ushtarak. Përmes përzierjes së zgjuarsisë dhe krijimitarisë dhe shmangies së sirenës së luftës. Amerika dhe aleatët e saj mund të përmabjnë dhe pengojnë Korenë e Veriut. Nuk do të jetë e lehtë dhe pa kosto, por është alternativa më e mirë që të shmanget një konflikt ushtarak./Lajmi.net/