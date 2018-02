Pranohet goli nga ofsajdi, gjyqtari nuk shihte reprizën shkaku i flamurit

Aves mposhti Boavistan me rezultat 3 me 0, ndërsa goli i tretë erdhi nga një rast i çuditshëm.

VAR nuk është pritur mirë në disa liga të futbollit, por një incident që ka ndodhur në ligën portugeze mund të jetë më qesharaku deri më tani për këtë teknologji.

Vitor Gomez realizoi në minutën e 70, por dukej se ishte në pozitë jashtë loje. Si rezultat i kësaj, gjyqtari tentoi të përdorte sistemin VAR për të parë edhe një herë rastin, por shikuesit i prishën punë ekipit të tyre kur penguan pamjen e kamerës me valëvitjen e flamurit.

Për shkak të bllokimit të pamjes, gjyqtari u detyrua të pranonte golin.

absolute scenes in Portugal tonight, Boavista concede a blatantly offside goal but the ref can’t use VAR to prove it because someone was blocking the camera with a giant flag pic.twitter.com/pJQkwef6iu

— alex (@illiquidswords) February 7, 2018