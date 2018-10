Postimi prekës i Jahjagës me gruan kosovare, viktimë e dhunës seksuale gjatë luftës

Ish-presidentja e vendit, Atifete Jahjaga, në vazhdimësi ka përkrahur viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës.

Ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka bërë një postim mjaft prekës në profilin e saj në rrjetin social Facebook.

Ajo ka treguar se si Vasfije Krasniqi Goodman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ka thyer heshtjen duke folur hapur për përvojën e saj të hidhur si pasojë e krimit që është kryer mbi të.

Jahjaga në këtë postim ka treguar se në vitin 2014, kur si presidente e vendit kishte themeluar Këshillin Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale Gjatë Luftës, kjo temë, siç ka thënë Jahjaga ishte ende tabu në sferën publike.

Ky është postimi i plotë i Jahjagës pa ndërhyrje:

Sot, Vasfije Krasniqi Goodman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë theu heshtjen duke folur hapur për përvojën e saj të hidhur si pasojë e krimit që është kryer mbi të, duke përfshirë stigmatizimin nga shoqëria dhe rrugën e mundimshme për të kërkuar drejtësi.

Momente të tilla tejet prekëse, në të njejtën kohe janë dëshmi e forcës dhe guximit të jashtzakonshmëm të të mbijetuarve, të cilët përkundër vështirësive, me aktivizmin e tyre po ngritin vetëdijen se përdorimi i dhunës seksuale si mjet lufte duhet të zhduket njëherë e përgjithmonë dhe se kryesit e këtyre krimeve duhet të përballen me drejtësi!

Sot, teksa dëgjoj Vasfijen e guximshme duke ndarë tregimin e saj të hidhur me të gjithë ne, rikujtohem edhe për progresin që është arritur në luftimin e stigmës, sidomos që nga viti 2014 — falë mobilizimit tonë mbarë shoqëror. Në vitin 2014, kur si Presidente e vendit themelova Këshillin Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale Gjatë Luftës, kjo temë ishte ende tabu në sferën publike.

Prandaj, shembulli i Vasfijes është tregim i shpresës se, përkundër vështirësive, me përkushtim nga secili prej nesh, ne do ju sigurojnë të mbijetuarve se ata dhe ato nuk janë vetëm, dhe se ne do të jemi gjithmonë pranë tyre—sidomos në betejën e radhes, atë të qasjes në drejtësi!

Fushata si “Bëhu zëri im” e organizuar nga KRCT dhe Medica Gjakova meritojnë përkrahjen e të gjithë neve. Me të vërtetë, heshtja është thyer, është bërë zë i fuqishëm dhe i pandalshëm —deri në arritjen e drejtësisë!