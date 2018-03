Portieri që po kërkohet nga Real Madrid shënon gol në minutën e 96’

Goli i kësaj jave vjen nga Kroacia.

Është portieri i Hajduk Splitit, Karlo Letica, që me një gol të shënuar në minutën e 96’, i ka shënuar gol NK Istra 1961, për fitoren e skuadrës së tij.

Letica është vetëm 21 vjeçar dhe shumë i talentuar, ndërsa në dy ditët e fundit ka pasur shumë lajme për një interesim nga Real Madrid.

Golin e Letica e gjeni në videon e mëposhtme./lajmi.net/

#RealMadrid transfer target Hajduk Split goalkeeper Karlo #Letica‘s 96’ winner tonight. He is 6’6″. What a day for the 21 year old Croatian! pic.twitter.com/AHerNNTzh6

— Hala Madrid y Nada Más (@RaulMadrid4Life) March 10, 2018