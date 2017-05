Politika që rrezikon një shtet

Nëse politika kosovare, çfarë e kemi bërë në tri vitet e fundit, do të mbetet në fuqi, duke e bërë gjithnjë e më të pafuqishëm këtë shtet, kjo politikë do të na rrëzojë të gjithëve për toke, dhe bashkë me ne, edhe shtetin e Kosovës.

Nga Blerim Shala

Në këtë mandatin e fundit të Kuvendit dhe të Qeverisë së Kosovës, pra, në vitet 2014-2017-të, nuk ka pasë politikë në Kosovë. Ka pasë vetëm politikanë.

Politika në një vend, veçmas në shoqëritë demokratike, është organizimi kolektiv i qytetarëve për ruajtjen e sigurisë, për garantimin e lirisë, për zhvillimin ekonomik, për mirëqenien e qytetarëve të rëndomtë, për adresimin dhe zgjidhjen e problemeve kryesore politike, ekonomike, sociale.

Politika kosovare tash e tre vjet është burimi më i madh i problemeve që ka shteti i Kosovës, ajo është prodhuesi më i madh i telasheve të të gjitha llojeve në shoqërinë kosovare, është kërcënuesi më i madh i sigurisë në vend.

Janë një mori rreziqesh me të cilat sot ballafaqohet shteti i Kosovës. Kosova është ende larg garantimit të fatit të vet. Fatkeqësisht, në Listën e këtyre rreziqeve, vendin kryesor, atë të parin, e zë politika kosovare.

Fatkeqësia më e madhe për të gjithë ata që janë në politikë, por në radhë të parë, për qytetarët e Kosovës është që ne ende nuk jemi të vetëdijshëm për këtë realitet. Qerrja jonë, si politikë, është thyer moti. Jo një herë, madje. Por nuk kemi dashtë dhe nuk kemi ditë ta gjejmë udhën.

Kemi qenë të suksesshëm në dështimin tonë si politikë. Kudo, të mirremi vesh. Në të gjitha instancat politike të këtij vendi. Këtu ka një konsensus të plotë kombëtar. Mashtrohemi nëse mendojmë se është ndryshe.

Kuvendi i Kosovës, ta zëmë, është shndërruar në fushëbetejë të përplasjeve të të gjitha llojeve, në vend ku është legjitimuar dhuna, ky Kuvend është transformuar në sallë të gjykatës dhe në sesion të prokurorisë, ai është bërë ambient të përgojimeve, shpifjeve dhe tashethemeve, jorrallë ky Kuvend i ka ngjarë një katedre ku janë mbajtë ligjerata të historisë, shumë shpesh në këtë Kuvend janë zbrazë mllefi dhe frustrimet individuale, ndërsa protoganizmi e ka përcjellë gjithë kohën atë, duke sjellë në Kuvend amosferën e një Reality Show.

Dhe të mos harrojmë, Popullizmi, në të gjitha format e mundshme, ka sunduar mbi këtë Kuvend.

Në përgjithësi, në këtë politikën kosovare të këtyre tri viteve të fundit, kemi qenë goxha trima dhe të guximshëm. Ky tipar nuk mund të na mohohet prej askujt.

Politikanët kanë pasë guximin mos me iu frikësu fare përgjegjësisë me të cilën janë obliguar prej qytetarëve të Kosovës.

Politikanët kanë pasë guximin mos me iu frikësu Kushtetutës dhe Ligjeve të Kosovës.

Polikanët, më në fund, kanë pasë guximin mos me respektu sa dhe si duhet këtë shtet, të cilin e kemi bërë me mençurinë e politikës, me guximin e luftës, me sakrificën e qytetarëve, me ndihmën dhe përkrahjen e SHBA-së, të Paktit NATO, të Qytetërimit Perëndimor në përgjithësi.

Për më shumë, politikanët kanë pasë edhe guximin me i lëkundë themelet e kësaj shoqërie, të ndërtuara me qindra vjet, të cilat njohin si vlerën supreme tolerancën midis nesh në Kosovë, në të gjitha dimensionet e mundshme, veçmas në atë fetar.

Nëse në Kushtetutën e Kosovës do të ekzistonte edhe kategoria legale e Mocionit të mobesimit ndaj një politike të tërë të ushtruar gjatë një mandati të fituar në zgjedhjet parlamentare, gjithsesi do të ishte merituar një Mocion të suksesshëm, i cili do ta rrëzonte këtë politikë.

Fatkeqësisht, diçka e tillë nuk është e paraparë dhe për më shumë, as që mund të kodifikohet legalisht në ndonjë Kushtetutë, as në këtë të Kosovës. Natyrisht, edhe po të kishte mundësi të këtij lloji, ajo nuk do të merrte mbështetjen dhe votën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Assesi.

Realisht, nuk u ka mbetë shumë qytetarëve të Kosovës, në përfundim të këtij mandat të Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës. Qytetarët mund të shpresojnë, me sa vullnet që kanë, mund të luten, me sa besim që kanë, mund të dëshirojnë, me sa dije që kanë, që ky të jetë mandati i fundit i kësaj politike në Kosovë.

Kosova mezi e ka përballuar këtë trevjetësh të politikës kosovare.