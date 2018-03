Policia njofton për një rast grushtimi që ndodhi të dielën në Istog

Policia e Kosovës, stacioni policor në Istog, është njoftuar nga viktima shtetasi serb i Kosovës me inicialet B.Z. (1942) nga fshati Dragolevc komuna Istog, se me date, 20 mars 2018 rreth orës 11:50 në lokacionin e cekur më lartë (Dragolevc), ishte sulmuar nga një person i dyshuar i cili e kishte goditur me grusht në fytyrë, me ç’rast i kishte shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe rasti është cilësuar si ‘Lendim i lehtë trupor’.

Sipas Policisë, e gjithë kjo kishte ndodhur për shkak të një mosmarveshje e cila kishte ndodhur tri ditë më parë në lidhje me ç’ështje pronsore.

Ankuesi (viktima) kishte pasur kontakte edhe më parë me personin e dyshuar, që njihej nga viktima.Viktimës i është ofruar ndihma mjekësore në QMF Istog dhe më pas është dërguar në shtëpinë e tij.

I dyshuari shtetasi shqiptar i Kosovës me inicialet N.B.(1975), është shoqëruar në stacionin policor në Istog, i njëjti është intervistuar, në lidhje me rastin është njoftuar edhe Prokurori i shtetit dhe me urdhërin e tij, i njëjti pas intervistimit është liruar dhe rasti do të pocedohet në procedure të rregullt./Lajmi.net/