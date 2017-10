Policia konfirmon sulmin fizik ndaj Ilir Tolajt

Policia e Kosovës ka konfirmuar sulmin fizikë ndaj ish-sekretarit të Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj.

Policia ka thënë se të enjten rreth orës 14:00, policia ka marrë informacionin se në rrugën “Rexhep Luci” në Prishtinë, një person është sulmuar nga persona të dyshuar.

“I. T, mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës, i cili ka pësuar lëndime trupore dhe i njëjti është dërguar në Qendrën Klinike Universitare, për të marrë tretmanin e nevojshëm mjekësor”, thuhet në komunikatë.

Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të zbardhjes së të gjitha rrethanave që kanë të bëjnë me këtë ngjarje. Gjithashtu ka shoqëruar në stacion policor dy persona të dyshuar, ndaj të cilëve në koordinim me prokurorin e shtetit po kryhen veprimet e fazës fillestare hetimore.

Njëri nga të dyshuarit për sulmin ndaj Tolaj është reperi Don Arbas. /Lajmi.net/

