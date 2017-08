Polici inspiron internetin me vallëzimin e tij të bukur (Video)

Në karnavalin e Notting Hill në Londër, një polic demonstron lëvizjet e tij mjaft të bukura para një turme njerzish.

Me një hip hop hip hop në karnaval Notting Hill në Londër, një polic ka bërë një bujë të madhe në Internet, transmeton lajmi.net.

Disa video që qarkullojnë në rrjet tregojnë njeriun i veshur me uniformën e policisë, ndërsa kërcente – nën përshëndetjen e vizitorëve të festivalit, që joshën qindra mijëra në lagjen Londër të dielën dhe të hënën.

Atmosfera u pakësua këtë vit për shkak të fatkeqësisë së zjarrit në Kullën Grenfell në qershor, kur të paktën 80 vetë u vranë. Masa kaloi vetëm disa qindra metra pas kullës së djegur të banimit në lagjen Kensington. Pjesëmarrësit mendonin për viktimat me një minutë të heshtjes. /Lajmi.net/

British police officer breaking it down at the #London #carnival2017 What do you think of his dance moves?? I say, yesss pic.twitter.com/gYfnBAogmG

— Cordelia Paul-Wright (@Iamcordeliapw) August 28, 2017