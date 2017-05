Pogaçe trekëndëshe

Përbërësit

1 gotë ujë të vakët

1 gotë qumësht i vakët

1 majë të thatë

1,5 lugë të gjellës sheqer

1 lugë kripë

gjysmë gote vaj vegjetal

5 gota miell

Përmbi:

të kuq të vezës

susam

Hapat:

Ne nje ene te thelle e derdhi majen se bashku me perberesit e lengshem. Miellin filloni ta shtoni dale nga dale, dhe perfitoni nje brume qe nuk ngjitet ne duar. Ngjesheni mire brumin dhe formoni kulaça te vegjel. Shtrine nje kulaç dhe lyeni me vaj, peten kthene ne gjysme lyeni me vaj, pastaj ne forme trekendeshi. Vendosni ne tepsi, lyeni me te kuqet vezes, pjekeni ne temperature mesatare.Mund ta sherbeni me domate, sallate, majdanoz. /KuzhinaShqiptare/