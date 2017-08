“Po të isha Vuçiq, s’do ta pranoja Kosovën pa e pranuar të gjitha vendet e BE-së”

Drejtorja e Qendrës për Studime Euro-Atlantike, Jelena Miliq, ka thënë se CEAS mbështet dialogun për Kosovën për shkak se i ai është i nevojshëm.

Sipas saj, përcjell Telegrafi, mbështetja është dhënë pasi që Serbinë e presin ose ndryshime të rëndësishme ose miratimi i dokumenteve të reja strategjike dhe doktrinare, duke shtuar se Kosova është çështje e vazhdimit të integrimeve europiane.

Në një intervistë për javoren serbe Expres me titullin “Po të isha Vuçiq kurrë nuk do të pranoja Kosovën deri sa të mos e pranojnë të gjitha vendet e BE-së”, ajo ka folur për NATO-n, dialogun me Kosovën, kërcënimet e sigurisë dhe tregoi se ajo i takon shkollës së mendimit që beson se NATO është aleancë politike e sigurisë.

Ajo në pyetjen se nga kush është më së shumti e rrezikuar siguria e Serbisë, ka thënë se këtu kthehemi në pyetjen se pse duhet mbështetur dialogu me Kosovën.

“Formalisht, Kosova është kërcënimi më i madh i sigurisë në Serbi. Unë nuk mendoj se kjo është kështu. Për mendimin tim, kërcënimi më i madh i sigurisë i Serbisë është se nuk ka sistem të reformuar të sigurisë, të konsoliduar, dhe nuk ka kontroll demokratik mbi të. Sigurisht, janë sfidat e terrorizmit, aktivitetet shtetërore dhe joshtetërore armiqësore që minojnë ato që janë politikat zyrtare të qeverive të rajonit, përfshirë edhe Serbisë”, tha Miliq.

CEAS beson, ajo thotë se procesi i integrimit evropian në vetvete, dhe vendimi për të hyrë në të, edhe pse është thënë se ky është prioriteti kryesor strategjik i Serbisë, nuk mund të zëvendësojë strategjinë e politikës së jashtme.

E pyetur nëse ajo beson se të gjithë duhet të marrin pjesë në dialog, Milic u përgjigj: “Absolutisht”.