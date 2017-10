“Po doket si në Prishtinë – në Prishtinë është”

Gjatë katër viteve të fundit në Prishtinë nuk pati zhvillim ekonomik, edhe përkundër asaj që kryetari Shpend Ahmeti tha se e ndali korruptonin më të ardhur në krye të Prishtinës. Kështu mendon artisti, Albert Heta, i cili mendon se po te ndalej korrupsioni do të duhej të kishte zhvillim.

Drejtori artistik i Stacion Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Albert Heta, njëherësh drejtor ekzekutiv i Rrjetit të institucioneve të pavarura të artit dhe kulturës – RRIPAK, ka publikuar disa fotografi në lagjen “Dardani” ku tregojnë për gjendjen e tmerrshme të një pjesë të asaj lagjeje, transmeton lajmi.net.

Më poshtë mund të shihni postimin e Hetes të ilustruara me fotografi:

“Tash, me ndaljen e supozume te korrupcionit ne Prishtine do te duhej te pasonte zhvilimi i hovshem.

Korrupsioni sipas perkufizmit, pervojave boterore, e frenon zhvillimin. Nese ne menyre bombastike eshte proklamu ndalja e korrupcionit ne Komunen e Prishtines ne muajt e pare te administrimit te Shpend Ahmetit pse nuk ka pas zhvillim ne Prishtine, pyes une? Kater vjet as edhe nje hap i vogel drejt zhvillimit. Ne shume fusha vetem stagnim. Kjo eshte brengosese. Brengosese eshte sepse nuk po shihet as kapaciteti as vullneti me zhvillu kete qytet.

Korrupsioni me siguri ka nje rol por korrupsioni ideologjik eshte kryesori. Me u ba Prishtina me u doke si Kryeqytet i Republikes se Kosoves kjo ideologji tutet qe zhduket platforma e vetme e mbetun per propagimin e Bashkimit me Shqipnine. Deshtimi ne secilen fushe eshte platforma. Edhe ne Prishtine. Po doket si shtrat – shtrat eshte. Po doket si mut – mut eshte. Po doket si ne Prishtine – ne Prishtine eshte”. /Lajmi.net/