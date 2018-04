Po, bebet qajnë në barkun e nënës dhe shkenca ka një shpjegim për këtë fenomen

Nuk ka asgjë më të ëmbël në botë sesa ndjenja e rritjes së fëmijës brenda trupit të një gruaje gjatë shtatëzanisë. Sapo fetusi fillon e rritet nëna ndjen shkelmimet dhe lëvizjet e para, madje dhe zhurmën e lemzës së bebit të palindur

Por a e dini se foshnjet gjithashtu fillojnë të praktikohen se si do qajnë kur të vijnë në jetë?Sipas hulumtimeve të reja nga Universitetet Durham dhe Lancaster, të sapolindurit fillojnë të zhvillojnë mënyrat me të cilat ata do të komunikojnë, në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të na tregojnë se çfarë ndjejnë kur të vijnë në këtë jetë.Hulumtuesit përdorën ultratingujt për të zbuluar fytyrat “grindavece” të fetusëve dhe përmes ekove mjekët zbuluan se fëmija ashtu si qesh edhe qan duke ngrysyr vetullat në barkun e nënës.