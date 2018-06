Plani makabër i Bin Laden: Deshi të hidhte në erë Beckhamin në ndeshjen Tunizi – Angli

Anglia do ta fillojë udhëtimin e saj në Kupën e Botës së Rusisë me ndeshjen hapëse kundër Tunizisë, ashtu siç bëri 20 vjet më parë, në Botërorin e Francës, të vitit 1998. Vite më vonë u mësua se në atë ndeshje, Osama Bin Laden kishte planifikuar të sulmonte lojtarët anglezë. Sipas ESPN, ai kishte hartuar një plan, sipas librit të gazetarit Adam Robinson, “Terror en el campo”, bazuar në shënimet e shkruar nga Ahmed Zaoui, një terrorist tjetër i Al-Qaeda.

Plani ishte si vijon: “Shejh (emri me të cilin Bin Ladeni ishte i njohur) na kërkoi të vëzhgonim lëvizjet e David Seaman, Alan Shearer dhe Glenn Hoodle (trajner), si dhe lojtarëve shumë të njohur: Michael Owen dhe David Beckham. Ne i kishim sugjeruar që njeriu kryesor duhet të shkojë te Seaman dhe ta shpërthejë. Ky do të ishte sinjali, që vëllezërit e tjerë të fillojnë me pjesën tjetër të operacionit”.

Ideja e grupit terrorist ishte të depërtonte me tre persona brenda stadiumit, duke u paraqitur si vullnetarë, me akreditimet e tyre përkatëse. Në minutën e 22-të të lojës, njëri prej terroristëve duhej të hidhte në erë jelekun e bombës pranë portierit Seaman. Në mes të rrëmujës, një terrorist i dytë do të hidhte një bombë tjetër në stol, ku Beckham, Owen dhe, natyrisht, Hoddle, ishin atë ditë. Së fundi, një njeri i tretë do të xhironte Shearerin dhe pastaj do të vazhdonte të hapte zjarr mbi tribunat e tifozëve.

Në të njëjtën kohë, një sulm ishte planifikuar në hotelin, ku qëndronte ekipi i SHBA. Dihet se Osama Bin Ladenit i pëlqente futbolli dhe se ai erdhi për të marrë pjesë në një lojë të Arsenalit, derisa u ndalua në vitin 2001 dhe madje bleu fanellën e Ian Wright për djalin e tij. Në atë ndeshje, 20 vjet më parë, Anglia fitoi 2-0, me gola të shënuar nga Shearer dhe Scholes. Pikërisht në atë ndeshje, trajneri aktual, Gareth Southgate, ishte një “motor” i Anglisë./Telesport.al/