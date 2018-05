Pjesëtari i sigurimit tregohet i pamëshirshëm me miun, e shqelmon sikur top (Video)

Një pjesëtar i sigurimit duket se përveç se përkujdeset që të huajt të mos futen në lagjen ku ai kujdeset për sigurinë e banorëve, ka marrë me shumë seriozitet profesionin e tij – ka shqelmuar sikur të ishte top futbolli një mi që tentoi të futet në lagje.

Kamerat e sigurisë kanë filmuar momentin kur burri derisa po bënte roje para portës së hekurt, i afrohet një mi që tenton ta kalojë portën – por në ato momente ai u shfaq i vëmendshëm duke e shqelmuar në stilin “alla Messi”, transmeton Telegrafi.

Videoja është bërë virale dhe deri më tani është shikuar nga më shumë se 20 milionë kinezë, kurse një person i ka bërë thirrje pjesëtarit të sigurimit që të lajmërohet tek kombëtarja kineze e futbollit.

Por, është interesant se si burri reagon me kohë duke e ndalur me këmbën e majtë miun, dhe pa u menduar dy herë në stil të “volesë” e goditi me këmbën tjetër miun.

Ky veprim bëri që ai të bëhet i famshëm dhe të pranojë “ftesa” që t’i bashkohet kombëtares kineze.

“Futbolli kinez ka nevojë për ty”, i kishte shkruar një burrë nga kina.