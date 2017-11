Pjesa e parë: Kosova 35-35 Lituania

Ka përfunduar pjesa e parë e përballjes Kosovë – Lituani.

Pjesa e parë e ndeshjes së vlefshme për kualifikimet për botërorin e Rusisë, ka përfunduar baras, 35:35.

Përfaqësuesja e Kosovës regjistroi start të mirë në çerekun e parë, duke shënuar pikët e para përmes Dardan Berishës, që shënoi tre pikë.

Kosova arriti që çerekun e parë ta fitoi me një pikë epërsi, 21:20.

Çereku i dytë, ishte i ngjashëm me të parin, me Lituaninë që fituan me një pikë epërsi, për të shkuar në pushimin e pjesës së parë me rezultat të barabartë 35:35./Lajmi.net/