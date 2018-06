Pjanic zgjedh klubin për sezonin e ri

Miralem Pjanic do të mbetet në Juventus.

Mediat italiane raportojnë se mesfushori boshnjak ka ofertë për vazhdimin e kontratës me “Bianconerët”.

Edhe pse kërkohet nga Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid dhe Barcelona, Pjanic prapë mbetet element i rëndësishëm te ekipi nga Torino, përcjell “lajmi.net”.

Me kontratën e re, Pjanic do të lidhet me Juventusin deri më 30 qershor 2023 me pagë vjetore në rritje nga 4.5 në 6 milionë euro në sezon. /Lajmi.net/