Piramida e Madhe e Gizës zbulon datën e saktë se kur do të përfundojë bota

Struktura masive me gurë, më e madhja në botë, dhe mrekullia e shtatë e botës ka habitur dhe hutuar njerëzit për shekuj me radhë.

Pothuajse 5000 vjetë pasi janë ndërtuar, shkenctarët ende nuk mund të dinë se si janë ndërtuar ato, me vetëm disa të dhëna që tregojnë se ato janë ndërtuar nga të huajtë, transmeton lajmi.net.

Tani në banzë të disa të dhënave dhe statisktikave të një zbuluesi amator të këtyre piramidave ka thënë se këto piramida zbulojnë një sekret që tregojnë se kur do t’i vije fundi botës.

Dhe ajo përputhet me një profeci në Bibël dhe kjo është në muajin e ardhshëm.

Më parë këtë vit, numerologist Christian David Meade krahasonpozicionet e trupave qiellorë me vargje të Biblës, duke thënë se botë do të përfundojë kur një planet gjigant i quajtur Nibiru do të përplaset me tokën.

Analiza e tij e detajuar ka sugjeruar se Nibiru do të shfaqet në qiell, më 23 shtator, 2017, dhe do të përplaset me tokën në tetor. /Lajmi.net/