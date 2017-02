Pini ujë me mjaltë çdo mëngjes, shikoni se çfarë ndodhë

Një pije e thjeshtë që përmban një nga ushqimet më të shëndetshme në botë është një aleat i vërtetë në ruajtjen e shëndetit të mirë.

Është e njohur se mjalta është një prej ushqimeve më të shëndetshme në botë. Thuhet se shëndeti vjen nga stomaku prandaj konsumimi i përditshëm i mjaltës është mënyra më e mirë për të përfituar plotësisht nga pikat e forta të saj. Mjaltës mund t’i gëzohen sidomos njerëzit që kanë probleme me tretje të ushqimit. Konkretisht, kanë kapsllëk. Një pije e thjeshtë me mjaltë që mund të konsumohet çdo mëngjes në një stomak bosh do të zgjojë tretjen e ngadaltë.

PËRBËRËSIT:

– 2 dcl e ujë të vakët

– 1 lugë çaji e plotë me mjaltë

PËRGATITJA:

Përzieni mirë ujin dhe mjaltën, prisni derisa të shkrihet plotësisht dhe pastaj pijeni. Uji duhet të jetë i vakët dhe jo shumë i nxehtë, sepse temperatura e lartë shkatërron të gjitha gjërat ushqyese dhe të dobishme në mjaltë.

Si vepron uji me mjaltë në tretje?

1. Lehtëson kalimin e ushqimit në sistemin e tretjes, do të thotë nga zorra e hollë në të trashën,

2. Neutralizon gazrat që prodhohen në systemin tretës

3. E qetëson lukthin. Hulumtimet kanë treguar se ndihmon edhe në shërimin e ulçerave në lukth dhe gastroentritisin bakterial

Si vepron uji me mjaltë në trupin tonë?

1. E detoksifikon organizmin, do të thotë ndihmon në largimin e helmeve

2. Së bashku me lëngun e limonit bëhet aleat në dobësim

3. Vepron kundër baktereve. Mjalta e “pastër” është plot me enzima, vitamina dhe minerale të cilat luftojnë kundër baketreve të dëmshme.

4. Lehtëson alergjitë ashtu që i ndihmon trupit që të desenzibilizohet në polen dhe kështu zvogëlon ndjeshmërinë në rrethinë.

5. Si antioksidant natyror e pastron lëkurën tonë

6. E rregullon nivelin e sheqerit në gjak.