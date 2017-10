Pini këtë para se të flini… dhe zgjohuni më i dobësuar çdo ditë!

Mjalti është fantastik! Po, është i ngarkuar me ushqyes të shëndetshëm dhe mund të ofrojë shumë përfitime shëndetësore.

Ju duhet ta konsumoni këtë përbërës çdo ditë. Është i lirë, lehtësisht i disponueshëm dhe do të përmirësojë shëndetin tuaj.

Por, a e dini se ju mund ta përdorni mjaltin edhe për të përshpejtuar procesin e humbjes së peshës?

Nëse përzieni mjaltin me kanellë, do të bëni kombinimin më të fuqishëm që do t’ju ndihmojë të humbni peshë dhe të digjni dhjamin gjatë natës.

Kanella mund të ofrojë shumë përfitime shëndetësore, të tilla si:

Do të përmirësojë ngjyrën tuaj të syve

Do të zvogëlojë nivelin e kolesterolit

Do të rrisë qarkullimin e gjakut

Do të jetë i përsosur për zemrën, stomakun, zorrët dhe gjëja më e mirë për kanellën është që do të përshpejtojë humbjen në peshë shpejt (madje edhe kur flini).

Ju mund ta përdorni kanellën si një shtojcë për të gjitha vaktet me një lugë çaji. Ju mund të zëvendësoni sheqerin me kanellën, plotësisht ose pjesërisht ose të bëni një përzierje të veçantë për humbje peshe dhe ta pini rregullisht.

Ja se çfarë duhet të bëni: Është shumë e thjeshtë (por jashtëzakonisht efektive). Në një tenxhere me ujë të valuar (200 ml ujë) shtoni ½ lugë çaji me kanellë pluhur.

Lëreni atë për 30 minuta. Kur uji të jetë ftohur disi, shtoni një lugë mjaltë dhe vendoseni masën në frigorifer.

Pini një gotë nga kjo pije super e shëndetshme, 30 minuta para se të shkoni në gjumë.

Sigurohuni që mos të shtoni gjë tjetër në këtë pije. Ky kombinim do të pastrojë traktin tuaj të tretjes, do të heqë parazitët, kërpudhat dhe bakteret e tjera. /Lajmi.net/